Кызыл, 22 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг поддержал решение президента России Владимира Путин о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы Владислав Ховалыг

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«В свое время, больше 100 лет назад, Тува прошла через то, что сегодня происходит с республиками Донбасса. Тогда Советская Россия признала суверенитет Тувинской Народной Республики и тем самым защитила ее от внешней агрессии», — напомнил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Признание независимости, по его словам, дало тувинцам шанс сохраниться как народ, жить в своём государстве, говорить на своём языке. Жителям ДНР и ЛНР пришлось бороться за свои права и интересы почти восемь лет. При этом Владислав Ховалыг признал, что Запад будет против решения президента России.

«Но нам нельзя было по-другому. Ведь на Донбассе не просто люди. Там наши братья, у многих родные в России. Это кровная связь. А у нас своих в беде бросать не принято. Верю, что признание ЛНР и ДНР принесёт мир на Донбасс, остановит бессмысленную братоубийственную войну», — заключил он.