Мурманск, 22 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 831 человека, 82 из них были госпитализированы в медучреждения, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались шесть пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 3076.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 135 172 человек.