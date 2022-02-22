В Мурманской области за сутки госпитализировали 82 ковид-пациента
Мурманск, 22 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 831 человека, 82 из них были госпитализированы в медучреждения, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным штаба, за сутки в регионе скончались шесть пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 3076.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 135 172 человек.