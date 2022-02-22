Омск, 22 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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Таким образом, за весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали уже 3802 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 333 носителя коронавируса, госпитализировали 310 человек, выздоровели 2505 человек.