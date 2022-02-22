Тюмень, 22 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2303 ковидных пациентов, 38 госпитализирован с COVID-19. Об этом 22 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 22 февраля коронавирус выявили у 1491 тюменца. Это на 878 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 февраля коронавирус выявили у 154 189 человек, выздоровели 100 995 пациентов, скончались 3866 (на девять человек больше, чем днём ранее).