Омск, 22 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 333 случая заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 310 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 185 905 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 162 100 человек. За последние сутки коронавирус победили 2505 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в регионе было выявлено 948 носителей коронавируса, госпитализировали 81 пациента, выздоровели 1005 человек.