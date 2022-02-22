Алексей Лапушкин: признание ДНР И ЛНР прекратит восьмилетнее кровопролитие
Москва, 22 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. «Партия дела» первой из всех непарламентских партий поддержала признание независимости ДНР и ЛНР. Это решение принято на экстренном совещании федерального совета партии сразу после публичного выступления президента России Владимира Путина 21 февраля.
Он подчеркнул, что теперь члены партии ожидают разворота экономической политики на развитие национального несырьевого производства, российской промышленности и сельского хозяйства для противостояния давлению и внешним угрозам.
О появившихся гарантиях безопасности уставшим от войны гражданам ДНР и ЛНР заявила политтехнолог и журналист Алёна Август. «Как бы не рисовали политики границы на бумаге, между людьми границ быть не может, и мы чувствуем себя единым народом. Сейчас для всех, живущих на территориях, где неспокойно, наступает момент надежды. Замечательно, что «Партия дела» поддерживает их», — прокомментировала она решение федсовета партии.
Исключительное единение россиян вокруг решения о признании независимости Донецкой и Луганской республик констатирует общественный деятель Павел Данилин.