Чебоксары, 22 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается спад вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом возросло суточное количество госпитализированных. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По информации на 22 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 72 006 случаев заражения коронавирусом, в том числе 21 февраля подтверждено 304 случая. Напомним, что 20 февраля было выявлено 418 носителей инфекции — таким образом, суточное снижение составило 27,3% (-114 случаев заражения).

Победил коронавирус 51 801 человек, из них за последние сутки выписаны 102 пациента. Доля вылечившихся составляет 73,33%.

В то же время 21 февраля госпитализирован 151 ковидный больной, что на 52 больше, чем было 20 февраля.

Также растёт число летальных исходов. Всего в Чувашии от ковида и осложнений из-за болезни умерли 4370 пациентов, в том числе за последние сутки — 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев обратился с просьбой к родителям школьников 5−8 классов, которые продолжили учиться дистанционно. Он попросил их потерпеть, чтобы сохранить наметившуюся стабилизацию эпидемической обстановки.