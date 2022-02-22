Астрахань, 22 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Астраханская полиция готова к обеспечению безопасности пребывания в регионе вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили на заседании оперативного штаба регионального управлении МВД.

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Глава регионального УМВД Игорь Ромашкин принял решение об организации деятельности временного круглосуточного пункта полиции в месте размещения граждан. Полиция также будет обеспечивать безопасность дорожного движения в пути следования и месте пребывания беженцев. Полиция оперативно окажет прибывшим услуги в сфере миграционного законодательства.

Ведомство выделило для подготовки к прибытию беженцев дополнительные материально-технические средства. Все запланированные мероприятия учитывают актуальную эпидемиологическую ситуацию.