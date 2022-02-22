В Тамбовской области за сутки госпитализированы 109 ковид-пациентов
Тамбов, 22 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 109 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Коронавирус
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22 февраля выявлено 1276 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 93 тыс. 162 носителя вируса.
После выздоровления были выписаны 71 тыс. 308 пациентов, в том числе 1113 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2115 человек. Подтверждено 11 новых летальных случаев за последние сутки.