Москва, 22 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Курс рубля 22 февраля обвалился в ответ на решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, которое закономерно вызвало бурную реакцию международного сообщества, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Пара доллар/рубль, которая ускоряла подъем на протяжении последних четырех сессий, сегодня открылась гэпом вверх, превысив психологическую отметку 80 руб. и отметившись на пиковых максимумах ноября 2020 года в районе 80,80 руб.

Причем обвал мог быть еще более болезненным и масштабным, если бы не высокие цены на нефть, которые растут в ответ на рост геополитической напряженности.

Кроме того, нельзя не отметить усилия Банка России, который помог нашей валюте смягчить падение, вернув доллар в район 80 руб. от пиковых максимумов.

Центробанк напомнил, что держит ситуацию на финансовом рынке под контролем и готов принять соответствующие дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.

Иными словами, регулятор дает понять, что может снова пойти на приостановку закупки иностранной валюты, а, возможно, и продажей валютных резервов в случае необходимости.

Так, учитывая дорогую нефть, оперативность Банка России и уже учтенную в курсе рубля геополитическую премию, вряд ли стоит ожидать подъема доллара до уровня 100 руб. и выше, даже в условиях столь напряженной обстановки.

Однако это не означает, что «россиянин» будет сдержанно реагировать на новые обострения вокруг Украины, особенно в случае введения жестких и масштабных санкций со стороны Запада.

В случае пробоя упомянутых пиков в районе 80,80 руб. пара доллар/рубль направится к максимумам марта 2020 года на уровне 81,60 руб., которые котировки не превышали с начала 2016 года», — пояснил эксперт.

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