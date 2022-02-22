Бразилиа, 22 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Профсоюз учителей федерального округа в Бразилии призвал к забастовке для обсуждения мер по решению проблем, стоящих перед государственными школами страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Учителя требуют повышения заработной платы и выступают против административной реформы и внедрения домашнего обучения, а также против милитаризации школ.

По словам главы профсоюза Росилены Корреа, предварительного кандидата в правительство Федерального округа и члена Рабочей партии, «мы, учителя, не любим бастовать, мы делаем это только тогда, когда это необходимо, когда у нас нет другой альтернативы».

В интервью газете Correo Brasileño она осудила тот факт, что в начале текущего учебного года со стороны правительства наблюдалось полное отсутствие подготовки. Среди препятствий — переполненные классы, нехватка постоянных и временных специалистов, а также безопасность здоровья в школах. К этим недостаткам она добавила отсутствие работников, специализирующихся на инклюзивном образовании — форме, ориентированной на людей с ограниченными возможностями, — квота которых за последний год сократилась наполовину. В средние школы, подчеркнула Корреа, эти специалисты даже не были направлены.

В число пунктов, подлежащих обсуждению, она также включила сокращение Программы финансово-бюджетной децентрализации, то есть направление средств в государственные школы федерального округа в начале учебного года.

Кроме того, профсоюз учителей предупреждает о низких зарплатах работников образования — категории, которая уже семь лет не получала корректировки заработной платы.

«Мы хотим, чтобы правительство создало постоянный стол переговоров для решения этих вопросов, чтобы мы могли гарантировать нормальный ход учебного года», — говорится в заявлении профсоюза.