Владимир, 22 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 194 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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22 февраля выявлено 1724 новых случая заражения коронавирусом — на 181 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 129 тыс. 54 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 90 тыс. 78 пациентов, в том числе 419 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3186 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.