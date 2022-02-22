Липецк, 22 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 104 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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22 февраля выявлено 802 новых случая заражения коронавирусом — на 298 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 121 тыс. 622 случая заражения.

За весь период наблюдения 103 тыс. 268 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1735 — за последние сутки.

За весь период скончались 3223 человека. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.