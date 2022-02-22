Улан-Удэ, , 12:20 — REGNUM Из Бурятии направлена партия гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область Пресс-служба администрации Курской области

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Крупные местные компании, как отмечается, собрали около 15 тонн продовольственных товаров, средств гигиены и ухода за детьми, бытовой химии — всего более 100 наименований.

«Наши предприятия отгрузили товары на общую сумму около 2 миллионов рублей», — отметил врио главы минпрома республики Алексей Оловянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики уведомили руководство МЧС о готовности принять до 400 беженцев. Их могут разместить в имеющихся пунктах временного размещения населения.

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