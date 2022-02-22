Джизан, Саудовская Аравия, , 12:24 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы заявили о том, что им удалось нанести по аэропорту города Джизан. Об этом 22 февраля сообщает близкий к командованию повстанцев телеканал Al-Masirah.

Беспилотник Https://alqassam.ps

По данным журналистов, беспилотник-камикадзе поразил территорию аэропорта имени короля Абдаллы, где базируются военные самолёты ВВС Саудовской Аравии.

В Командовании международной коалиции по восстановлению мира в Йемене заявили о том, что им удалось перехватить беспилотник на подлёте к аэропорту. При этом в коалиции добавили, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

По данным журналистов, атака беспилотника привела к тому, что пассажирские самолёты, следующие в Джизан, были вынуждены на час отложить посадку.