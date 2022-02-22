Набережные Челны, Татарстан, 22 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны задержали 37-летнего организатора интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Santeri Viinamäki Опасность в Интернете

На стационарном посту полиции стражи правопорядка остановили автомашину под управлением подозреваемого, который направлялся со стороны Казани в сторону Набережных Челнов. При досмотре мужчины и автомобиля было изъято 15 свертков общей массой 1,2 кг. Исследованием подтверждено, что их содержимое является наркотическим средством. Кроме того, в квартире задержанного обнаружили и изъяли около 250 граммов аналогичного средства. Подозреваемый пояснил, что решил организовать на одной из интернет-площадок магазин по продаже запрещенных веществ. Он планировал реализовывать наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в Татарии от отравления наркотиками скончались 159 человек.

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