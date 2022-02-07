Казань, , 10:39 — REGNUM В Татарии автоинспекторы изъяли у водителя из Санкт-Петербурга почти два килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Наркомания

На автодороге М-7 «Волга» поздно ночью был остановлен автомобиль Hyundai под управлением 52-летнего жителя Санкт-Петербурга. Сильно нервничая, водитель привлек внимание инспекторов ГИБДД, в связи с чем было принято решение о досмотре автомобиля. На заднем сиденье машины обнаружили черный пакет, где находились свертки с неизвестным веществом. Изъятый пакет направили на экспертизу, которая установила, что в нем находились наркотические средства общей массой 1959,4 грамма.

Задержанный по указанию куратора интернет-магазина должен был расфасовывать и оборудовать розничные тайники-закладки.

ИА REGNUM ранее сообщало, за 2021 год в Татарии зарегистрировали свыше 520 случаев отравления наркотиками, скончались 159 человек.

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