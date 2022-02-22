Красногорск, 22 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 22 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2 060 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 846 случаев больше аналогичного показателя 21 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2 906 человек, а днём ранее — у 4 187 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 135 172 новых случая заражения коронавирусом.