Москва, 22 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР в ходе выступления 21 февраля, что закономерно вызвало бурную реакцию, прежде всего, со стороны отечественного рынка, где были зафиксированы рекордные торговые обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Индекс Мосбиржи, который лишился почти 14%, пережил снижение масштабов кризисных времен, причем потери понесли все российские бумаги без исключения, что говорит о панической и максимально эмоциональной реакции инвесторов.

Падение рынка продолжается и сегодня — с начала сессии индекс МосБиржи снижается на 7%, а РТС — почти на 9%. Однако в ближайшей перспективе бенчмарки должны сократить потери, а подешевевшие бумаги — привлечь покупателей хотя бы потому, что санкции Запада в отношении России были по большей части учтены в ценах ранее.

Рубль тоже не выстоял, но повел себя более сдержанно. Пара доллар/рубль после взлета 21 февраля открылась гэпом вверх, добравшись до уровня 80 руб. и отметив максимумы ноября 2020 года в районе 80,65 руб.

Аналогичным образом, евро/рубль торгуется на майских максимумах 2021 года за пределами уровня 91 руб. Если бы не подъем нефтяных цен, падение нашей валюты выглядело бы еще более масштабным.

Нефть марки Brent — единственный высокодоходный актив, который подпитывается сложившейся геополитической обстановкой за счет опасений перебоев поставок нефти и газа из России.

Однако и у рынка нефти есть свои уязвимые места. К примеру, Brent рискует перейти в отступление, если Иран и США в ближайшее время заключат ядерную сделку, что вернет на рынок свыше 1 млн баррелей иранской нефти.

Далее динамика российских активов будет зависеть от реакции и масштабов санкционных угроз со стороны Запада в ответ на решение России. Волатильность определенно будет оставаться высокой, как и понижательные риски для акций и рубля.

На зарубежных площадках ситуация выглядит не так плачевно, но негатив все же превалирует. Американские рынки вчера были закрыты по случаю праздника и могут показать приличную просадку на предстоящей сессии, подхватив общий негативный тон.

Азиатские индексы провели сегодняшнюю сессию в основном на отрицательной территории, причем все региональные бенчмарки потеряли свыше 1−2%», — пояснил эксперт.

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