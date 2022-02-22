Париж, 22 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Парижская фондовая биржа потеряла 1,61% на фоне международного кризиса между Украиной и Россией, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Франкфуртская фондовая биржа потеряла 2,13%, Лондонская — 1,20%, а Миланская — 2,25%.

Реакция на выступление президента России не заставила себя ждать. США объявили о новых санкциях. Распоряжение, изданное Джо Байденом, запрещает любые новые инвестиции, торговлю или финансирование со стороны американских лиц в Донецкой и Луганской областях. Со своей стороны, Европейский союз примет решение о санкциях против России.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран ЕС обсудят 22 февраля возможные меры в качестве реакции на решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).