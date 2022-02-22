В Чувашии помогать беженцам из Донбасса будут 900 добровольцев
Чебоксары, 22 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии ожидается прибытие 300 граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В помощь им подключат добровольцев, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.
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Около 900 волонтёров задействуют для оказания помощи беженцам из Донбасса. По словам главы Чувашии Олега Николаева, добровольцы будут «участвовать в организационных процессах», необходимых «в ходе приёма граждан».
В Чувашию ожидается прибытие около 300 беженцев, которых планируется разместить в санаториях «Лесная сказка» и «Надежда». Здесь же будут работать медицинские работники и правоохранители, а также представители миграционных служб и банков, которые окажут помощь в регистрации граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, первоначально заявлялось, что Чувашия примет сначала 200 эвакуированных граждан Донбасса. Для организации их размещения и пребывания создана рабочая группа из членов правительства и представителей различных организаций. Также в республике планируют ввести режим повышенной готовности.