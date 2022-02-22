Пенза, 22 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. За прошедший день в Пензенской области выявили 1798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 369 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализировали 217 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 22 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 143 330 случаев. Выздоровели 100 882 пациента, скончались 5139 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение недели (14 — 20 февраля) зарегистрировано 9216 случаев ОРВИ, или 692,1 на 100 тыс. населения.

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