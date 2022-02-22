Казань, 22 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 2951 новый случай заражения коронавирусом, накануне подтвердили 3159 тестов. Госпитализировали за прошедший день 349 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 263 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 22 февраля всего зарегистрировано 100 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 459 пациентов, скончались 1699 человек. За сутки больничный закрыли 3280 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии обследования на коронавирус проводят в 24 лабораториях, 15 из них государственные.

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