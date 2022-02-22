Саратов, 22 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В больницы Саратовской области за сутки госпитализировали 263 пациента с коронавирусом, выписали по выздоровлении 1795 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 22 февраля побороли заболевание 145 302 человека. Подтверждено 187 365 случаев заражения коронавирусом, из них 1485 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 518 человек, 223 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2345 пациентов, на амбулаторном — 34 346.

За сутки умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5570 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области обследовали на коронавирус 3 291 319 человек.

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