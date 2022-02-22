Севастополь, 22 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 56 пациентов с коронавирусом госпитализированы, данные за сутки опубликовала 22 февраля пресс-служба правительства города. Накануне, 21 февраля, сообщалось о 50 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Выписано 74 пациента. На данный момент в больницах находится 670 пациентов, из них 503 — с подтвержденным COVID-19.Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — говорится в сообщении.

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 1 136 человек — на 46 больше, чем сутками ранее. Скончались ещё семь пациентов.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено уже 72 116 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 62 195 человек, скончались 2 075 человек.