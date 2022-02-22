Иерусалим, 22 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Израильский мошенник Саймон Леваев (Шимон Хают) прокомментировал документальный фильм «Аферист из Tinder» от Netflix, героем которого он стал. Об этом 22 февраля пишет Daily Mail.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

Леваев отрицает все обвинения со стороны женщин, принявших участие в съёмках документального фильма. «Их не обманывали и им не угрожали… Я не тот монстр, которого все создали. Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder», — утверждает он.

Леваев также объяснил, каким образом он якобы заработал свои деньги. «…я никогда не представлял себя сыном алмазного магната-миллиардера. Я законный бизнесмен. Я купил Bitcoin в 2011 году — тогда это ничего не стоило», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года состоялась премьера документального фильма «Аферист из Tinder», который посмотрели более 50 млн человек по всему миру. В картине три женщины утверждают, что Саймон Леваев, выдававший себя за сына алмазного магната Льва Леваева, обманул их на деньги — общая сумма, которую он получил со своих жертв, составила более $10 млн.