Москва, 22 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Жители России имеют право выбрасывать старую бытовую технику в мусорные контейнеры, как и прежде. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Жители по-прежнему могут выбрасывать вышедшую из строя технику в мусорные контейнеры. С 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о штрафах для жителей страны за несоблюдение правил обращения с отходами «не соответствует действительности».