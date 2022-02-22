Москва, 22 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предположения, что санкций и осуждения западных стран в отношении Москвы не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), являются иллюзией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Очень важный момент. Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется [после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР]. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, [если бы РФ не признала ДНР и ЛНР]. Были бы обязательно», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, западным странам «не нужны основания» для ограничительных мер. Даже эти основания будут противоречить их посылу и фактам на земле, это не будет иметь никакого значения, заключила дипломат.