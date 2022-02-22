Элиста, 22 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 312 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время госпитализировано в инфекционные больницы 353 пациента, из них 16 человек находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 45 850 человек, выписаны с выздоровлением 38 484 пациента. От COVID-19 скончались 806 жителей республики.