Москва, 22 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Если Европа ищет повод для санкции, то и Россия может найти повод для ответных мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Если же в Европе так усиленно ищут повод для введения против России новых санкций, то мы можем найти повод для ответных мер. Надеюсь, там понимают, что Россия тоже может много чего отключить, и в этом случае Европа точно сильнее не станет», — заявил Миронов.

Но не хотелось бы скатываться до уровня уличной шпаны, на языке которой сегодня с нами разговаривают респектабельные западные политики, подчеркнул парламентарий.

«Глава Еврокомиссии верно заметила, что экономика — самое слабое звено России, но она то ли не догадывается, то ли помалкивает о том, что причина отставания как раз в зависимости от мировых финансовых рынков, донорами которых является наша страна. Отрежете Россию от этих пиявок — скажем «спасибо», — заявил Миронов.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономические санкции — самый мощный рычаг воздействия на Россию.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР.