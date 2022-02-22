Тула, 22 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В гостиницах Тульской области при заселении теперь не нужно предъявлять медицинские сертификаты о вакцинации против коронавируса. Решение об отмене требования было принято 21 февраля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региону.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости ковидом.