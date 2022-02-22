Москва, 22 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени руководство России, ДНР и ЛНР публично ответят на вопрос о границах независимых республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«В течение ближайших дней руководство России и ДНР и ЛНР публично ответят на этот вопрос. Именно главы государства в партнерстве с руководством России должны будут дать ответ на этот вопрос», — заявил Слуцкий.

Накануне президент РФ Владимир Путин, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе и сотрудничестве.