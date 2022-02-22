Горно-Алтайск, 22 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай от COVID-19 излечились 87 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили, таким образом, 25 154 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 204 новых случая инфицирования, более половины из которых зарегистрировано в столице Горно-Алтайске (109). Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Кош-Агачского, Усть-Канского и других районов. Общее число заражений с начала пандемии достигло 30 897.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 578, за весь период — 407 869», — добавили в оперштабе.