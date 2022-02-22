Кадыров: признание ДНР и ЛНР – это не предел
Грозный, 22 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Возврат Крыма в состав России и признание ДНР и ЛНР не является пределом. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
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«Всё своё рано или поздно возвращается в родное приволье. Так было с Крымом. Не прижились и Донецк с Луганском. Думаю, и это не предел», — написал Кадыров.
Он выразил уверенность в том, что «всё впереди».