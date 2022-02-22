Киев, 22 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Киев должен незамедлительно отреагировать на стоящие перед Украиной угрозы и вызовы. Об этом на фоне решения России о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик заявил бывший спикер парламента Украины Дмитрий Разумков.

Rada.gov.ua Дмитрий Разумков

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«Учитывая последние события, Верховная рада Украины должна немедленно собраться и принять все необходимые решения для противодействия угрозам и вызовам, которые сегодня стоят перед Украиной», — призвал он.

Прежде всего, уверен политик, необходимо внести изменения в бюджет «для обеспечения оборонных задач», а также «ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях». Кроме того, Киеву следует обратиться к странам-партнёрам по вопросу внедрения антироссийских санкций.

«Призываю депутатов и руководство парламента не забывать о нашей общей ответственности перед страной. Мы не можем себе позволить медлить и думать, что проблемы решат за нас. Парламент должен быть парламентом, а не прятаться и отмалчиваться», — подчеркнул Разумков.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Также были подписаны договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.