Грозный, 22 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров согласен со словами президента РФ Владимира Путина о том, что нынешняя Украина была создана коммунистической Россией. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«В своем обращении к соотечественникам президент России Владимир Путин отметил, что к развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы. Верховный главнокомандующий также напомнил, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. Абсолютно согласен с этим мнением», — написал Кадыров.

По его словам, вся нынешняя Украина ранее «даже не мечтала о тех территориях, которые ей были отданы одним росчерком пера большевиками»: «Без тех широких безрассудных жестов она и как страна ничего из себя бы изначально не представляла».

Кадыров подчеркнул, что он не хочет «задеть или обидеть» украинский народ, «но это так»: «Уверен, украинцы и сами это понимают».