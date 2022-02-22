Москва, 22 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. «Обнуление» Минских соглашений не значит роспуска «нормандского формата», но теперь Россия будет говорить в нем с позиции силы, отметил директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института (НЭМИ) Дмитрий Ефимов во вторник, 22 февраля.

Kremlin.ru Встреча в «нормандском формате»

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Как сообщалось ранее, после признания Россией независимости республик Донбасса западные политики обвинили Москву в нарушении не только «международного права», но и Минских соглашений.

Постпред России в ООН Василий Небензя при этом заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР не делает Минские соглашения «мёртвыми», посколькуна момент их заключения ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость, и признание Россией независимости республик «никак не меняет состав сторон Минских соглашений».

«Серьезные вопросы вызвало утверждение нашего постоянного представителя в ООН Василия Небензи о том, что признание республик не означает выхода из Минских договоренностей. «Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения. Однако я бы хотел напомнить, что, когда Минские соглашения были заключены, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость, — сообщил он и продолжил: — Признание Москвой решения властей республик Донбасса не меняет состав сторон в Минских соглашениях, так как Россия не является одной из них. Мы об этом неоднократно заявляли, и, таким образом, в этом плане ничего не изменилось».

Непонятно, но здорово.

Хочется напомнить уважаемому дипломату, что смысл Минских соглашений не в числе сторон и не в статусе России как неучастника конфликта. Они про интеграцию отдельных территорий Донбасса в Украину на определенных условиях. Какая теперь интеграция, если Народные республики получили признание от России? Что-то попутал высокопоставленный дипломатический работник.

Его, правда, сегодняшним утром попыталась выручить чрезвычайный и полномочный посол Мария Захарова. В интервью Владимиру Соловьеву она перевела разговор в сторону: кто Минские соглашения «похоронил» первым. Нетрудно смекнуть, что это именно режим Зеленского. Кто бы сомневался. «Вышли ли мы из Минских соглашений? — спрашивает себя Захарова и тут же отвечает: — Сбылось то, о чем говорил Зеленский. Мы исходим из того, что Минские договоренности перестали быть актуальными для киевского режима». «Вопрос закрытый и почему именно нас об этом надо спрашивать? — риторически вопрошает Мария Захарова и продолжает: — Но мы готовы к переговорному процессу, мы за дипломатию».