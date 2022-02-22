Париж, 22 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. России следует пересмотреть решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы подкрепить действиями свои слова о готовности к диалогу в ситуации с Украиной, полагает постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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Де Ривьер заявил также, что Париж, координируясь с европейскими партнерами, готовит точечные санкции против тех, кто принял «незаконное решение» о признании суверенитета республик Донбасса.

«Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании», — подчеркнул французский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, де Ривьер добавил, что власти Франции озабочены возможной отправкой российских миротворцев в Донбасс. Такое решение стало бы ещё одним актом «нарушения территориальной целостности Украины».

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