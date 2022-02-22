Якутск, 22 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Якутии позволяет возобновить проведение мероприятий с участием большого количества людей. Пока пускать на них якутян будут только при наличии медицинских сертификатов, сообщила на брифинге 22 февраля заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исключения составят спортивные мероприятия — они по-прежнему будут проходить без зрителей. Культурные события будут отмечать только при условии наполняемости помещения не более, чем наполовину.

В Якутск продолжает снижаться количество случаев заболеваемости коронавирусом, отметила вице-премьер региона. На столицу республики приходится 24,4% новых случаев COVID-19, на районы — 75,6%. За сутки инфекция выявлена у 901 якутянина, госпитализированы 68 человек или 7,5%.

«У многих, кто находится сегодня в стационарах достаточно тяжело протекает заболевание. На сегодня количество заболевших в 4,2 раза меньше пиковых значений начала февраля, отмечается снижение заболевания среди детей и подростков в 3,1 раза. Число госпитализаций за неделю уменьшилось на 13%. Госпитализируются тяжелые случаи и врачам достаточно сложно сегодня работать с невакцинированными гражданами», — сказала Ольга Балабкина, отметив, что тяжело болеют непривитые от COVID-19 якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в правительстве Якутии подчеркнули, что ситуация с распространением инфекции хоть и стабилизируется, но остаётся напряжённой. До 40% новых случаев COVID-19 вызваны штаммом «Дельта».