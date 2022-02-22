Челябинск, 22 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4985 человек. Эти данные 22 февраля приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 213 853 пациента. А выявили коронавирус у 265 389 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 43 378 человек. Скончался от ковида ещё 21 гражданин.