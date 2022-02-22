Москва, 22 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») расценил введение президентом США Джо Байденом санкций против ЛНР и ДНР как признание республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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"Даже не подозревал, что США так стремительно признают ЛНР и ДНР де-факто! Ведь невозможно ввести санкции против несуществующих государственных субъектов», — рассуждает Никонов в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны России и собирается огласить дополнительные меры, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.