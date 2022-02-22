Барнаул, 22 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 22 февраля за сутки выявлены 3534 новых носителей (на 366 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований возросло с 8986 до 14 987 (на 6101 больше, чем сутками ранее).

Russian.news.cn Палата реанимации

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При этом количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 062 (сразу на 272 за сутки) и 173 136 (сразу на 6702 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных уменьшилось с 532 до 508 (-24 за сутки). Из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ (+10 за сутки). По прежнему много смертей.

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9281 человека, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. По показателю смертности от коронавируса край стабильно входит в ТОП-10 регионов России.

Отмечено снижение числа госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таковых там 2805 жителей края (минус 55 за сутки). Кроме этого, 240 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+11 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 25 171 зараженных коронавирусом (+404 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 215 797 человек, выздоровели 172 365 человек (+ 6449 за сутки).

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