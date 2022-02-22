Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Власти США ведут против российских дипломатов бескомпромиссную борьбу, их методы становятся изощрённее. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

По словам посла, российские дипломаты находятся под прессингом американских спецслужб, регулярно происходят «провокационные вербовочные подходы».

«Уже несколько лет Вашингтон ведет против нас бескомпромиссную борьбу. Регулярно высылаются дипломаты», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что способы «кадрового выхолащивания диппредставительств России» становятся более изощрёнными. Продолжительность командировок дипломатов ограничена тремя годами, и это является завуалированной высылкой. Не всем кандидатам власти США выдают визы, и сотрудники российского посольства уезжают без замен.

Антонов подчеркнул, что российская сторона пыталась остановить эскалацию, которую навязывали США. Действия Москвы всегда носили исключительно ответный характер.

Заявление посла России в США стало ответом на комментарий американского посла в России Джона Салливана по поводу трудностей, с которыми сталкиваются в Москве дипломатические представители США. Как сообщало ИА REGNUM, Салливан посетовал на высылку сотрудников американского диппредставительства.

Читайте также: Посол США в России заявил о возможных сложностях в работе дипмиссии