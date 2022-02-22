Вашингтон, 22 февраля 2022, 09:29 — REGNUM Власти США ведут против российских дипломатов бескомпромиссную борьбу, их методы становятся изощрённее. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.
По словам посла, российские дипломаты находятся под прессингом американских спецслужб, регулярно происходят «провокационные вербовочные подходы».
«Уже несколько лет Вашингтон ведет против нас бескомпромиссную борьбу. Регулярно высылаются дипломаты», — подчеркнул Антонов.
Он добавил, что способы «кадрового выхолащивания диппредставительств России» становятся более изощрёнными. Продолжительность командировок дипломатов ограничена тремя годами, и это является завуалированной высылкой. Не всем кандидатам власти США выдают визы, и сотрудники российского посольства уезжают без замен.
Антонов подчеркнул, что российская сторона пыталась остановить эскалацию, которую навязывали США. Действия Москвы всегда носили исключительно ответный характер.
Заявление посла России в США стало ответом на комментарий американского посла в России Джона Салливана по поводу трудностей, с которыми сталкиваются в Москве дипломатические представители США. Как сообщало ИА REGNUM, Салливан посетовал на высылку сотрудников американского диппредставительства.
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