Тула, 22 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Число случаев заболевания CОVID-19 снизилось на 21,24% в Тульской области за неделю, данные привели в управлении пресс-службы правительства региона 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным замруководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Марины Безбородовой, на прошлой неделе зарегистрировано 13 790 случаев заболевания COVID-19, что на 21,24% ниже уровня предыдущей недели. Также почти на 25% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Вместе с тем, уточнил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. При этом число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось на семь тысяч, почти в два раза снизилось число инфекционных вызовов скорой помощи. Среднее количество госпитализаций в неделю составило 146 в день.

В регионе свободно около 500 коек.