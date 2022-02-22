Барнаул, 22 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 22 февраля 2022 года вакцинированы 1 333 642 человек (всего +264 за сутки). Из общего числа привитых 60 809 жителей региона получили первую прививку (на 105 меньше, чем сутками ранее).

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Число полностью привитых граждан составило 1 187 226 (+344 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 85 607 ревакцинированных (+25 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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