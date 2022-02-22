Луганск, , 09:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим поручением об осуществлении Вооруженными силами России функций по поддержанию мира на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик помог Донбассу, оказавшемуся «на грани кровавой катастрофы». Об этом 22 февраля заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.

Флаги ДНР и ЛНР

«Для народа Донбасса это поданная вовремя рука помощи! Россия протянула ее нам в критический момент, когда мы встали на грань кровавой катастрофы, вступив в бой с многократно превосходящими силами украинского режима, поддержанного западными союзниками», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик глава государтсва подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.