Луганск, 22 февраля 2022, 09:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим поручением об осуществлении Вооруженными силами России функций по поддержанию мира на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик помог Донбассу, оказавшемуся «на грани кровавой катастрофы». Об этом 22 февраля заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.
Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик глава государтсва подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.