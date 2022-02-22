Улан-Удэ, 22 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 458 пациентов. Дополнительно снято с наблюдения 869 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили более 93 тыс. жителей республики. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 118,3 тыс., 46% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлен 981 новый носитель.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2793 (+11) человек (в возрасте до 65 лет — 2 чел, старше 65 лет — 9 чел.)», — добавили в оперштабе.