Киев, 22 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Власти Украины выступают за урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, заявил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений, о чем говорил здесь в зале заседаний Совета Безопасности всего четыре дня назад российский замминистра иностранных дел, сидя в кресле председателя совета и ссылаясь на президента (России Владимира) Путина», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Кислица добавил, что Киев «требует от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров».

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Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик президент РФ подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.