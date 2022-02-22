Самара, 22 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Самарская области готова к приему беженцев из Донбасса. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в Москве.

Пресс-служба администрации Воронежа В пункте временного размещения

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Азаров напомнил, что регион готов принять около одной тысячи жителей Донбасса: старики, дети и женщины, которые столкнулись с явным проявлением агрессии, вынуждены покидать свои дома.

«Обращаются, в первую очередь, к Российской Федерации за помощью. И такую помощь мы просто обязаны оказать людям. Готовность по размещению вынужденных переселенцев на территории нашего региона есть. Налажена полная межведомственная координация, чтобы разместить людей уже по пунктам временного размещения», — приводит пресс-служба его слова.

Комаров подчеркнул, что все работы по подготовке пунктов временного размещения должны быть завершены в самое ближайшее время.

«При необходимости людям надо оказать бесплатную медицинскую и юридическую помощь. Особое внимание уделить детям, оставшимся без попечения родителей», — приводит пресс-служба слова полномочного представителя.

Отмечается, что все 14 регионов Приволжского федерального округа готовы принять людей, все прибывшие будут размещены, обеспечены питанием, а дети смогут ходить в школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Самары отправили первую фуру с гуманитарным грузом для жителей Донбасса.