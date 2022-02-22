Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM Крайне сложным, но единственно возможным назвал глава Бурятии Алексей Цыденов решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Цыденов

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По его словам, США провоцируют конфликты и вводят экономические санкции, чтобы остановить развитие России и прятать свои проблемы.

«8 лет идет активная политика санкций в отношении России. Кого угодно спросите, сами себя спросите — вы вообще знаете, за что нам санкции то последние 8 лет объявляют? Да уже никто в мире не понимает за что», — напомнил он.

Сейчас Вашингтон получил новый повод для введения санкций. Однако Алексей Цыденов отметил, что их всё равно ввели бы в течение 1−2 лет, даже если бы ДНР и ЛНР не признали.

«Штатам нужно отвлечь внимание и переключить от своих проблем, создав внешнюю угрозу. Мы все понимаем, как это регулярно делается. Вспомните Югославию, когда разбомбили Белград — старейший европейский город. Когда была проблема с Моникой Левински, отвлекали внимание», — добавил глава региона.

России, по его словам, не нужно идти на встречу Западу в одностороннем порядке. Там они будут воспринимать это, как слабость и продолжат душить, тогда как другие страны могут отвернуться. Цыденов напомнил, что на планете есть не только США и Европа. Отношения можно развивать со странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и так далее, которые будут общаться только с сильной Россией.

«Сейчас мы защищаем не только Донбасс — мы защищаем свое собственное будущее! И в преддверии Дня Защитника Отечества хочу отдать должное и поблагодарить нашу армию, наших воинов за их силу и стойкость», — заключил глава Бурятии.

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